Un référendum sur le projet de salle multifonctionnelle à Saint-Mathieu

La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux consultera sa population par référendum le 13 septembre prochain sur le projet de salle multifonctionnelle, plus précisément où elle sera aménagée. «C’est un dossier émotif, certaines personnes veulent garder leur église», a mentionné le maire Roger Martin.

L’église est l’un des deux sites potentiels avec la salle municipale actuelle. La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux en est venue à une entente avec la Fabrique pour prendre possession de l’édifice religieux, mais sans condition. «La Municipalité veut tous les espaces. Il y aurait cependant des cérémonies religieuses dans l’édifice, on est ouvert à ça», a noté M. Martin.

Par l’entremise du référendum, on demandera donc aux citoyens leur approbation au projet de salle multifonctionnelle dans l’église ou la rénovation de la salle municipale actuelle. Si les citoyens n’optent pas pour la transformation de l’église, l’édifice religieux demeurera la propriété de la Fabrique.

Les deux emplacements représentent un investissement semblable, soit 2,4 millions de dollars. C’est le plus gros projet de la Municipalité et son financement est attaché. En effet, les trois paliers de gouvernement (fédéral, provincial et municipal) partageront la facture à parts égales.