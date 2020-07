Pohénégamook met en valeur ses meilleurs atouts

Dans le but de promouvoir Pohénégamook en tant que destination touristique, la Ville lance un Guide des attraits et services entièrement revampé avec une mise en page allégée, un graphisme convivial et de nombreuses photos en couleur. Par cette initiative, la Ville désire inciter les visiteurs à emprunter la Route des frontières afin de venir passer du bon temps à Pohénégamook ainsi que dans les environs.

Réputée pour abriter l’une des plus belles plages d’eau douce du Québec, Pohénégamook a amplement de quoi plaire à toute la famille : baignade, jeu gonflable géant, planche à pagaie (sup), canot, kayak, volley-ball de plage... À ceci s’ajoute une panoplie d’autres activités de plein air toutes aussi intéressantes : golf, pêche, voile, descente de rivière en canot, randonnée pédestre, etc. Le Guide des attraits et services de Pohénégamook présente l’ensemble de ces activités, en plus de recenser les endroits à visiter, les sites d’hébergement certifiés, les lieux de restauration et les commerces locaux.

Après les mois de confinement dus à la pandémie, les gens ont besoin de se changer les idées, de bouger et de s’amuser. Dans cette perspective, Pohénégamook est la destination touristique par excellence. « Notre offre d’activités est principalement axée sur le plein air, ce qui diminue les risques de transmission du virus. Par ailleurs, nos commerçants et nos entreprises touristiques ont mis en place des mesures sanitaires visant à recevoir les visiteurs dans un contexte sécuritaire » explique Louise Labonté, mairesse de Pohénégamook.

Les personnes désireuses de consulter le guide peuvent visionner la version électronique sur le site Internet de la Ville, ou se procurer un exemplaire papier au bureau d’accueil touristique (1309, rue Principale). À noter que ce dernier est ouvert à tous les jours, de 8 h à 18 h.