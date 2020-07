La résidence pour ainés Château Grandville fermera ses portes

Décision difficile pour les propriétaires du Château Grandville de Rivière-du-Loup, la résidence pour ainés fermera ses portes d’ici la fin de l’année. «Nous n’avons pas le choix, nous devons d’abord penser à notre santé», a mentionné Renée Simard, copropriétaire depuis plus de 18 ans avec Clermont Beaulieu.

«On a travaillé fort, mais on a plus la force de continuer. Tout a été enclenché avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent le 18 juin dernier, il n’y a rien de fait à la légère», a expliqué Mme Simard. La propriétaire a souligné que les émotions étaient fortes lors de l’annonce de la fermeture à la quarantaine de résidents le 1er juillet dernier. «On est une petite famille. Ce fut un choc pour tout le monde, des gens étaient déçus mais ils ont compris notre décision», a-t-elle ajouté.

Située sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, la résidence Château Grandville dispose de 43 logements. Cette résidence familiale et chaleureuse, de style tout inclus, offre entre autres le service de trois repas par jour, l'entretien ménager, le service de buanderie, etc. En plus des deux propriétaires et de leur fille, cinq employés travaillent à la résidence Château Grandville.

D’autres facteurs ont également été pris en compte dont la hausse du cout des assurances. Renée Simard a précisé que certaines démarches avaient été faites pour trouver un acheteur pour prendre la relève. «Il n’y a pas eu de mise en vente officielle. La résidence est certifiée haut la main et conforme aux normes de la Régie du bâtiment, pour les incendies (système de gicleurs) et les assurances», a-t-elle signifié.

«Idéalement, on aimerait mieux que quelqu’un prennent ça», a conclu Renée Simard qui garde tout de même l’espoir qu’un acheteur pourrait se manifester rapidement.