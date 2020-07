Le port du masque devient obligatoire sur le traversier

Le port du masque sera désormais obligatoire à bord de la Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon. La mesure entrera en vigueur dès aujourd'hui.

«Jusqu’ici, le port du masque n’était que fortement recommandé à bord. Mais avec l’augmentation de l’achalandage, il est de plus en plus difficile de faire respecter les mesures de distanciation physique en tout temps.

Conformément aux exigences de Transport Canada et en accord avec les nouvelles directives provinciales, nous le rendrons obligatoire», explique le capitaine et directeur général, Marco Ouellet. Des masques en dépannage seront accessibles, afin de ne pas interdire l’accès à personne.

Le restaurant demeurera fermé pour la période estivale, mais le comptoir-lunch du kiosque des souvenirs permettra, à compter de mercredi le 8 juillet, de se procurer sandwiches, croustilles, boissons gazeuses et autres. Les toilettes, le grand salon de même que les ponts extérieurs demeurent accessibles. Les passagers qui le désirent peuvent demeurer dans leur voiture. On compte sur la bonne volonté des usagers pour respecter les consignes de distanciation physique.

Au chapitre des bonnes nouvelles, les paysages environnants sont toujours aussi magnifiques et les mammifères et oiseaux marins sont nombreux.

La Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon offre trois traversées quotidiennes à partir de chaque rive, 7 jours sur 7, au départ de Rivière-du-Loup à 8 h, midi et 16 h, et de Saint-Siméon à 9 h 30, 14 h et 17 h 30. On ne prend aucune réservation, la règle du premier arrivé premier servi s’applique.