Golf en santé 2020 : du 3 juillet au 9 aout

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup invite la population à aller jouer au golf au nom de la Fondation du 3 juillet au 9 aout 2020 au Club de golf de Rivière-du-Loup.

C’est à contrecœur que la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup s’est vue dans l’obligation d’annuler la tenue de la 29e édition du Golf en santé qui devait avoir lieu le 3 juillet. Par contre, on vous offre la chance d’aller jouer au golf cet été pour la santé.

Le Club de golf prendra vos inscriptions et le paiement au nom de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. Elle vous invite donc à créer votre «foursum» et à aller parcourir le terrain du Club de golf de Rivière-du-Loup. Pour en savoir davantage sur la façon de procéder, rendez-vous sur le site internet www.santerdl.ca.

«La Fondation continue plus que jamais d’être unie à vous, pour votre santé et celle de notre communauté. Merci de votre grande solidarité et de votre soutien constant dans l’amélioration de la qualité des soins de santé, facilement accessibles ici, chez nous!», a-t-on indiqué.Si vous n’êtes pas un adepte de golf et que vous désirez également avoir un impact sur la santé de vos proches, nous vous invitons à faire votre don en ligne via le site sécurisé : https://www.jedonneenligne.org/fondationsanterdl/GOLF2020/ ou par la poste, à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup au : 75, rue Saint-Henri Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2A4.