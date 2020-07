Aster développera de nouvelles activités Covid-proof

La station scientifique Aster annonce une contribution de 40 000 $ du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) pour son projet de l’Académie Aster. Cette somme aidera l’organisme à déployer de nouvelles animations pour les jeunes de partout au pays à l’ère de la pandémie de Coronavirus.

D’une manière plus concrète, la station scientifique installera deux postes d’animation pour réaliser des activités en visio-conférence à l’intention des écoles. Les postes seront équipés de tout le nécessaire pour diffuser des contenus et discuter avec des classes de partout, en direct.

Aster pourra ainsi continuer d’accompagner les professeurs dans l’enseignement des sujets scientifiques. Un portail web devrait également être conçu de manière à offrir une expérience complète aux jeunes qui entreront en contact avec l’un des animateurs d’Aster. On pourra y retrouver des expériences, des suggestions d’activités et des liens menant à du contenu provenant de collaborateurs.

«Pour Aster, cet appui représente une véritable révolution pour ses ateliers scolaires», se réjouit son directeur Stéphane Madore. «Nous avions fait un premier pas vers le support à l’enseignement à distance avec les changements de nos antennes fournissant l’Internet haute vitesse à la station scientifique. Le projet de l’Académie Aster vise à créer de nouvelles animations pour aller à la rencontre des élèves de partout, en brisant la barrière de la distance et de la langue. Car notre ambition est d’offrir des activités pour les jeunes d’âge primaire et secondaire dans toutes les provinces et territoires du Canada en utilisant la technologie pour se rendre à eux», poursuit le directeur d’Aster.

Ainsi, les activités pourront rejoindre les communautés autochtones, les classes d’élèves francophones des autres provinces du Canada, les élèves issus de l’immigration et qui ont besoin d’avoir une immersion ou les communautés reculées qui avaient de la difficulté à accueillir des organismes de vulgarisation comme Aster.

Cette évolution est aussi rendue nécessaire en raison des mesures de distanciation sociale en vigueur en ce moment. Il est pour l’instant difficile de se déplacer dans les écoles du Québec dans les planétariums portatifs utilisés pour présenter des sujets d’astronomie. Ces salles immersives invitent les curieux à entrer dans un espace clos où la chaleur et la trop faible circulation de l’air pourraient devenir des agents de propagation de la COVID-19. Soucieux de la santé de sa clientèle tout comme de son équipe, Aster est en attente de directives de la santé publique sur les conditions d’utilisation de ses équipements pour l’année scolaire 2020-21.

Le FUAC est un nouveau partenariat pancanadien déployé pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables et touchées de manière disproportionnée par la COVID-19. C’est la Fondation Québec Philanthrope qui a été mandatée pour gérer et distribuer les sommes auprès des organismes qui se qualifient pour ce programme des régions de la Capitale-Nationale, de Chaudières-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent.

Cette contribution du FUAC s’ajoute à d’autres confirmations déjà obtenues telles que le Mouvement Desjardins, le Fonds régional d’investissement en économie sociale du Bas-Saint-Laurent et le Centre de services scolaires du Fleuve-et-des-Lacs. Au total, le projet de l’Académie Aster a obtenu pour plus de 140 000 $ en contributions ou en confirmations. D’autres partenaires devraient se joindre à ce projet prochainement.