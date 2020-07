Ton Défi Vélo Plein Air dans l’Est-du-Québec

Le comité organisateur du 22e Défi Vélo Plein Air, qui devient Ton Défi Vélo Plein Air, rappelle que les inscriptions sont en cours pour l’activité qui aura lieu les 11 et 12 juillet prochains au bénéfice de l’Association du cancer de l’Est du Québec.

Plus accessible que jamais, Ton Défi Vélo Plein Air offre exceptionnellement une foule de possibilités. Il est maintenant possible de choisir personnellement un parcours, sa longueur ou sa durée. Un défi peut être fixé en déterminant un nombre de kilomètres ou un nombre de minutes. Les inscriptions, seul, en couple ou en famille sont réalisables en visitant defivelopleinair.org.

Desjardins double les dons

Voici une chance unique d’augmenter l’impact des participations à Ton Défi Vélo Plein Air. Pour chaque don effectué dans le cadre de l’activité, Desjardins s’engage à doubler sa valeur jusqu’à concurrence de 5000 $! À titre d’exemple, un versement de 50 $ est fait et Desjardins versera également 50 $ à l’événement.

De plus, pour chaque tranche de 100 $ en dons amassés, les personnes et les familles inscrites recevront un coupon afin de participer au tirage de nombreux prix offerts par de généreux partenaires : des trios gratuits offerts par McDonald’s Rimouski, des ensembles comprenant un sac de sport et quatre foulards tubulaires offerts par Desjardins, un chèque-cadeau de 25 $ à la boutique Jean Bleu, des chèques-cadeaux de 100 $ offerts par la boutique Vélo Plein Air, une lithographie de Clark (valeur de 500 $) offert par Étude Pierre Blier, huissiers de justice, un support à vélo pour quatre personnes offert par Desjardins et une nuitée d’hébergement (valeur de 350 $) offerte par le Domaine Scandinave du Mont-Comi.

Tous les dons amassés grâce à l’implication des gens auront un impact positif dans la vie des personnes atteintes de cancer et leurs proches, partout au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. En toute sécurité, il est possible de participer à ce grand mouvement de solidarité régionale.

Pour plus d’information sur Ton Défi Vélo Plein Air, prendre contact avec Isabelle Proulx par téléphone au 418 724-0600, poste 2012, 1 800 463-0806 ou par courriel [email protected] C’est un rendez-vous les 11 et 12 juillet pour le défi!