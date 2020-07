Sprint final pour la tournée du député Denis Tardif

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, continue ses tournées dans la circonscription. Dernièrement, il a parcouru les municipalités de L’Isle-Verte, Saint-Éloi, Notre-Dame-des-Neiges, Trois-Pistoles, Saint-Simon et Saint-Mathieu-de-Rioux.

«Nous vivons dans une circonscription remplie d’entreprises dynamiques et surprenantes. Encore une fois, je suis épaté par la diversité et la créativité de nos entrepreneurs. Cet été, j’invite les gens à découvrir les talents d’ici et à acheter leurs produits ou profiter de leurs services», a déclaré Denis Tardif.

Durant cette quatrième journée de tournée, le député s’est rendu chez Atelier Unik-Art et dans la nouvelle usine de Pat BBQ à L’Isle-Verte. Dans les deux cas, il a été surpris de l’audace de ces entrepreneurs, tous deux spécialisés dans des marchés de niches. Il a aussi rendu visite à Fernand Saucier et ses deux filles chez Tapis Saucier Inc. à Notre-Dame-des-Neiges. En après-midi, il s’est rendu aux serres Bernier à Saint-Simon et chez Metatuq à Saint-Mathieu-de-Rioux.

M. Tardif et son équipe entameront un sprint final les 8, 9 et 10 juillet afin de terminer cette tournée des 43 municipalités de la circonscription. Il sera dans la MRC de Témiscouata les 8 et 9 puis il finira la tournée dans les municipalités de Rivière-du-Loup et de Cacouna le 10 juillet.

«Une fois la tournée terminée, nous nous concentrerons sur les besoins qui nous ont été exprimés. Nous avons déjà compris que nous étions en mesure de surmonter cette épreuve. Nous continuerons de toujours mieux soutenir notre économie et notre tissus social», a ajouté le député.