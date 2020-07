Bientôt la construction du Centre de jour en soins palliatifs

Une nouvelle étape a été franchie pour la construction du Centre de jour de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB. La Fondation a retenu les services de Construction Marcel Charest & Fils, de Saint-Pascal, pour la réalisation des travaux évalués à 1 150 000 $ avant taxes.

La soumission gagnante a été déterminée selon le critère du plus bas soumissionnaire. La présidente du conseil d’administration de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB a également mentionné que les travaux débuteront prochainement.

Rappelons que le Centre de jour spécialisé offrira des services adaptés aux besoins des personnes en phase palliative et vivant à domicile, répondant également aux enjeux vécus par leurs proches afin de favoriser le maintien à domicile des personnes touchées. Le Centre de jour de Rivière-du-Loup sera le 4e établissement du genre spécialisé en soins palliatifs au Québec.

Une campagne de financement majeure avec à la coprésidence Bernard Bélanger, Guy Bonneville et Serge Ferrand et à titre de porte-parole Mario Dumont, a permis la mise en œuvre de ce projet pour la communauté du KRTB. En plus de la concrétisation du Centre de jour, elle soutiendra le financement de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB pour les cinq prochaines années (3 M$). La Maison Desjardins est financée à 50 % par une subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux et à 50 % par la Fondation. Outre le personnel soignant, environ 175 bénévoles sont actifs pour 25 000 heures de bénévolat chaque année.

Actuellement dans la troisième phase de la campagne de financement, c’est l’ensemble de la population qui est ainsi sollicitée pour amasser le dernier million de dollars. «Nous souhaitons que chaque personne prenne un engagement de cinq ans, à raison de 10 $ par mois pour une somme de 120 $ par année», a mentionné Renée Giard, présidente. La Fondation peut vous faciliter la tâche avec des prélèvements automatiques, vous n’avez qu’à vous rendre sur le site web maisondesjardinskrtb.ca. «Familles de cœur», tel est le thème de cette troisième phase qui s’est amorcée en février dernier. Les deux premières phases de la campagne de financement ont permis de recueillir des engagements de dons sur cinq ans de l’ordre de 2 860 000 $ auprès des grandes familles de la région.

Depuis maintenant plus de 10 ans, la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB est vouée à l’accueil, à l’hébergement, aux soins et à l’accompagnement des personnes en fin de vie. Les soins et les services qui y sont offerts s’adressent à toute la population du KRTB, ce qui représente un bassin d’environ 85 000 habitants. La Maison accueille annuellement quelque 120 personnes en leur offrant, à elles et à leurs proches, un soutien essentiel.

Le Centre de jour aura pour mission d’offrir des services adaptés aux besoins des personnes en phase palliative de leur maladie et vivant à domicile, dans le but d’améliorer leur qualité de vie en prévenant l’isolement et en offrant des soins au niveau de la gestion de la douleur et de l’ajustement des symptômes. Le Centre de jour offrira aussi du répit et du soutien psychosocial aux personnes malades ainsi qu’à leurs proches, tout cela deux jours par semaine. L’un de ces services est déjà en opération depuis plus d’un an et sera transféré au Centre de jour. «La clinique de gestion des symptômes, c’est un réajustement des médications pour laisser les gens sans douleur en soins palliatifs. Le but du Centre de jour est de faire tout ce qui peut assurer leur bienêtre le plus longtemps possible chez-eux», a expliqué Mme Giard.