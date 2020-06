Le projet de la rue Lafontaine prend forme

Les aménagements ne sont pas encore totalement complétés, mais les citoyens qui ont circulé ce matin dans le secteur sud de la rue Lafontaine de Rivière-du-Loup ont eu un avant-goût des prochaines semaines, alors que le projet visant à dynamiser le centre-ville louperivois se concrétise.

Durant la nuit de lundi à mardi, des membres du Service technique et de l’environnement de la Ville ont adapté la signalisation routière et ils ont réalisé le lignage permettant de délimiter les nouvelles zones piétonnières. Des bacs à fleurs ont aussi été installés.

Le reste des ajouts (tables et stations de lavage mobile) seront faits au cours des prochains jours. L’artiste Joane Michaud d’Art Académie devrait aussi apporter sa touche colorée au projet, prochainement.

Mardi matin, à l’heure de pointe, les véhicules circulaient plutôt bien sur cette portion de la rue Lafontaine. La chargée de projet d’Espace Centre-Ville, Alex Ann Villeneuve Simard, était également sur place pour prendre le pouls, une première fois, des citoyens et des gens d’affaires. Elle en a profité pour rencontrer une équipe de livraison au travail devant le Bistro l'Intercolonial.

«On veut supporter le plus possible les livreurs. On va travailler pour qu’ils s’adaptent. Après tout, eux aussi veulent que leurs clients soient en santé. Mais je vois vraiment le projet comme étant évolutif. L’objectif est d’optimiser les installations pour que ce soit adéquat pour toutes les parties qui contribuent à la dynamisation du centre-ville», a-t-elle partagé.

Rappelons que jusqu’au 7 septembre, la circulation automobile est possible uniquement dans la voie de gauche, entre les rues Amyot et Frontenac. La voie de droite est quant à elle bloquée pour offrir les espaces de stationnements normalement disponibles de ce côté.

Le réaménagement est un brin différent entre les rues Amyot et Sainte-Anne. À cet endroit, les stationnements sont maintenus, puisque ceux de gauche sont toujours accessibles (contrairement au secteur plus au sud) et que ceux de droite sont offerts dans la voie de droite bloquée.