Changement d’adresse au gouvernement du Québec : rapidement et en tout temps

Le gouvernement du Québec invite les citoyens qui déménagent pendant la période de la pandémie de COVID-19 à privilégier le Service québécois de changement d'adresse (SQCA) en ligne pour informer, en tout temps, le gouvernement du Québec de leur nouvelle adresse.

Le SQCA est un service gratuit. Il simplifie la vie des citoyens en leur permettant de faire connaître, en une seule étape, leur nouvelle adresse à sept ministères et organismes du gouvernement du Québec auprès desquels la population fait le plus souvent des démarches : le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Retraite Québec, la Société de l'assurance automobile du Québec, Revenu Québec, Élections Québec, la Régie de l'assurance maladie du Québec et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Le SQCA en ligne est accessible à l'adresse Québec.ca/demenager. Des informations complémentaires et des pratiques sur le changement d'adresse et le déménagement ainsi que le nouveau guide des bonnes pratiques sanitaires à adopter lors d'un déménagement, lié à la pandémie de COVID-19 s’y trouvent.

Dans la dernière année, plus de 700 300 demandes de changement d'adresse ont été faites au moyen du SQCA. La majorité des utilisateurs, c'est-à-dire plus de 500 000 personnes, ont privilégié l'utilisation en ligne de ce service.

Il est également possible d’accéder au SQCA par téléphone, en composant le 644-4545, précédé de 418 (Québec) ou de 514 (Montréal) ou de 1 877 (ailleurs au Québec, sans frais). Par ailleurs, en raison des mesures préventives mises en place dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l'accès au SQCA offert dans les bureaux de Services Québec, par l'intermédiaire des ordinateurs se trouvant dans les salles multiservices, est suspendu jusqu'à nouvel ordre.