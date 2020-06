La Vente Soleil : le Transcontinental fera rayonner sa propre synergie commerciale

C’est dans le contexte de pandémie actuelle que la Corporation de développement économique du Transcontinental (la CODET) propose l’événement de la Vente soleil des commerçants du Transcontinental dans une version renouvelée. Du 2 au 4 juillet prochain, c’est une vingtaine de commerces et d’entreprises du Transcontinental qui participeront à cette campagne.

«Le concept se veut simple pour les organisateurs, flexible pour les participants et convivial pour les consommateurs, et ce, dans le respect des règles sanitaires», mentionne l’agent de développement à la CODET, Sébastien Ouellet.

Pendant ces trois jours de la Vente Soleil, les entreprises participantes sont invitées à y ajouter leur couleur : des rabais, des gratuités pour les uns; une collation, un breuvage, une gâterie offerte aux clients, pour les autres.

En nouveauté cette année, un tirage de 500 $ en argent comptant sera tiré parmi les clients participants. Des capsules vidéo seront aussi réalisées dans le cadre de l’événement pour mettre en valeur les entrepreneurs et leurs commerces. Bref, tout ça pour stimuler l’achat local et raviver le sentiment d’appartenance des gens envers leurs commerces locaux.

Souvent tenus par des gens passionnés et dévoués, dont certains, de génération en génération, les commerces de détail, les dépanneurs, les restaurateurs, casse-croûte sont aussi la signature culturelle et l’identité de tout un secteur. L’achat en ligne est plus présent que jamais et toute la communauté doit donc se mobiliser pour soutenir nos entreprises locales qui contribuent à la richesse et au dynamisme de notre région.

C’est donc du 2 au 4 juillet prochains que commerçants et professionnels du Transcontinental seront tous ensemble pour vous servir dans le cadre de la Vente Soleil.