Le ciel sera accessible chez Aster au temps du coronavirus

La station scientifique Aster tient à aviser la population de son mode de fonctionnement pour la prochaine saison touristique. Cette décision a été entérinée par le conseil d’administration d’Aster, qui s’est réuni récemment. À partir du lundi 29 juin, seules les activités sous le dôme de l’observatoire seront maintenues pour la saison touristique 2020.

Cet été, Aster fonctionnera avec une formule sur réservation pour des groupes d’un maximum de sept personnes, le tout dans le but de répondre aux impératifs de distanciation sociale. De plus, les visiteurs devront obligatoirement porter un masque de protection.

Pour réserver, les gens pourront aller sur le site Internet de l’observatoire au asterbsl.ca et en payant via Paypal ou communiqueront directement avec l’équipe d’Aster en composant le 418-854-2172 et devront donner leurs informations de carte de crédit. Aucun autre moyen de paiement ne sera accepté.

L’équipe d’Aster consultera fréquemment les conditions du ciel et avisera la population des belles soirées d’observation à venir. La page Facebook d’Aster sera mise à jour régulièrement et donnera de l’information sur les disponibilités de l’équipe d’animation. Abonnez-vous sur la page de L’expérience Aster pour être les premiers à avoir la chance de réserver votre place pour le spectacle du ciel étoilé.

«C’est à regret que nous avons dû laisser tomber les activités muséales ainsi que sa boutique. De plus, l’édition 2020 du Festival des Perséides est annulée. Les mesures sanitaires rendant trop contraignantes la tenue d’activité et d’événement dans le contexte actuel. Des activités ponctuelles ou encore pour les camps de jour seront mises en place tout en respectant les règles en vigueur. Nous pourrons ainsi déployer notre équipe d’animation pour des activités ciblées», a-t-on indiqué.

Malgré cette saison estivale plus calme, l’équipe ne sera pas au repos pour autant. On est à développer de nouvelles animations pouvant se faire à distance pour supporter l’enseignement dans les écoles pour l’année 2020-21. De bonnes nouvelles à ce sujet vous seront communiquées très prochainement.