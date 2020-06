Au tour du Carrefour d’Initiatives Populaires de redonner aux entreprises

Bénéficiant régulièrement de la générosité des gens d’affaires de la région, le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup s’est fait un point d’honneur de leur redonner en ces temps de pandémie. Du 30 avril et 4 juin, une trentaine d’entreprises, de 9 municipalités différentes, ont reçus des paniers de denrées pour leurs employés privés d’un emploi en raison de la COVID-19.

La directrice générale du Carrefour d’Initiatives Populaires, Karine Jean, explique que l’objectif derrière cette initiative était simplement de poser un geste de solidarité envers ces entreprises qui s’impliquent dans leur communauté, peu importe leur domaine d’activités (restauration, soins de la personne, etc.)

«Nos employeurs vivent actuellement une situation difficile. Il y a beaucoup de culpabilité en raison des mises à pied et certains ont moins de contacts avec leurs employés. Je me suis dit : ‘’On va souvent demander de l’aide aux entrepreneurs locaux. Cette fois, c’est à nous de les aider‘’», partage Mme Jean.

Le projet, qui s’est concrétisé à la fin mai, aura permis au CIP de Rivière-du-Loup d’offrir 188 «paniers de l’employés», dans lesquels on retrouvait des fruits, des légumes, des collations et même certains repas préparés. L’initiative a rejoint 338 adultes et 147 enfants pour un total impressionnant de 485 personnes à travers la MRC de Rivière-du-Loup.

«Certaines boites étaient bonifiées, selon la taille de la famille. Nous avons également remis des couches et des lingettes, lorsqu’il y avait de jeunes enfants. Tout a été fait de façon anonyme, aucun nom n’était associé aux boites», précise Karine Jean.

Selon la directrice générale, les retombées de ce projet ont été «hallucinantes». Non seulement celui-ci aura fait connaître les services du Carrefour d’Initiatives Populaires à de nouvelles personnes, il aura aussi permis à certains employeurs de maintenir un lien avec leurs employés.

Le CIP a d’ailleurs reçu de nombreux messages témoignant de leur appréciation envers ce projet.

«Bonjour Mme Jean, j’ai remis les paniers à mes employés et je n'ai que des bons commentaires pour votre organisme. Toutes sont d'accord pour dire que c'est une très belle attention et elles sont vraiment contente que vous ayez pensé a elles. Merci grandement et soyez certaine que je vais faire connaître votre organisme! Bonne fin de semaine à vous», dit l’un d’eux.

«Juste un petit mot pour vous remercier pour la boite alimentaire. Ce fut très apprécié en cette période difficile. Toute la famille a pu profiter de produits santé et de qualité. Merci beaucoup pour votre générosité!», mentionne un autre.

Soulignons que cette belle idée n’aurait pas pu être réalisée sans la contribution de nombreux partenaires, dont le Centre local de développement (CLD) de la région de Rivière du Loup, la SADC, la Chambre de commerce, Espace Centre-Ville et la MRC de Rivière-du-Loup.

L’initiative a également bénéficié de la générosité d’organismes et d’entreprises. Les constructions Stéphane Fournier, par exemple, a offert les boites qui ont servis à la livraison, alors que Moisson Kamouraska, par ses dons alimentaires, a permis de bien les remplir de produits frais et nutritifs.

HEURES D’OUVERTURE D’ÉTÉ

Par ailleurs que le Carrefour d’Initiatives Populaires retrouve actuellement ses locaux et que des services peuvent évidemment être utilisé pendant l’horaire d’été valide du 15 juin au 28 aout.

Le dépannage alimentaire est disponible sur prise de rendez-vous du mardi au jeudi (laissez un message au 417 867-5735 #218). De son côté, le Comptoir de récupération alimentaire est ouvert à tous, le jeudi, entre 14 h et 17 h 30.

Les Cuisines Collectives, de même que le Resto La Bouffe Pop, attendent toujours les recommandations de la santé publique pour être de retour.

Dans le cas du second, un repas spécial a toutefois été offert, le 19 juin, à l’extérieur des bureaux du Carrefour d’Initiatives Populaires. Sur réservation, certains clients ont reçu un repas préparé grâce à la Tablée des chefs. Une activité appréciée permettant à l’équipe du CIP de retrouver la clientèle, de garder contact et surtout de prendre de ses nouvelles.