Histoires d’espaces : des concerts sur le web et dans le réel

Tour de bras annonce une série de concerts « COVID-Friendly » pour l’été 2020. Les Histoires d'espaces visent à réenchanter des lieux patrimoniaux méconnus afin d'y créer des expériences de concerts intimes, et cela, autant dans les villes que dans des municipalités rurales.

Les Histoires d'espaces visent à mettre en valeur ou ouvrir au public des endroits délaissés ou peu accessibles. Chaque lieu sera habité par des artistes improvisateurs de différentes disciplines: musique, danse, poésie, cinéma, menuiserie. À travers ce processus, ils seront amenés à collaborer et à participer à certaines des histoires, individuellement, en s'inspirant des lieux pour créer des moments uniques. Six lieux, quatre MRC et 32 artistes de la région sont impliqués dans les Histoires d’Espace.

Les concerts seront diffusés sur le web les jeudis soir à 20 h. Tous les spectacles seront filmés en haute définition et seront présentés sous forme d’évènement web vidéo sur la plateforme Quoi Vivre Rimouski au courant de l’été. Pour la liste des diffusions il faut se rendre au : https://quoivivrerimouski.ca/

Tournage et réservations

Certains lieux de tournage seront accessibles au public, à un nombre limité de spectateurs, sur réservation et en suivant toutes les règles de distanciation physique. Pour réserver : [email protected]

Une suite en 2021

Originellement, le projet devait réunir 12 concerts à l’été 2020. Nous avons diminué à six concerts cette année et six l’année prochaine. Surveillez donc le retour des Histoires d’Espace en 2021!