Le 15 juin dernier, des pères de famille ont prêté main-forte à la responsable des Jardins communautaires de Biencourt, Weena Beaulieu pour remettre les bacs sur pied qui avaient été vandalisés dans la fin de semaine du 29 mai.

Dès le lendemain, trois personnes des Jardins collectifs, Un jardin pour demain du Témiscouata, sont arrivées avec des ballots terre, des graines et des plants. Weena Beaulieu, les représentants des Jardins collectifs ainsi qu’une bénévole ont procédé à la plantation. Deux autres dames ont aussi offert des semis et des plants aux Jardins communautaires.

Tout a été remis en place pour que les enfants du camp de jour puissent en bénéficier. L’organisation soutient qu’avec les actes de vandalisme, la population n’avait plus envie de se rendre au jardin. « Pour ne pas perdre l’initiative des jardins communautaires et tout le temps investi, j’ai pensé aux jeunes du camp qui pourraient s’occuper des bacs et récolter leurs légumes », a expliqué Weena Beaulieu.

Les autres années, les enfants du camp de jour n’avaient que deux bacs. « Les enfants étaient vraiment heureux de cueillir des légumes. Et cette année ils ont les 10 bacs pour eux ! », s’est exclamée la responsable des Jardins communautaires de Biencourt. « Avec la Covid-19, les enfants du camp de jour n’ont plus vraiment de sorties, alors ils vont pouvoir en profiter avec les jardins. »

Weena Beaulieu a pris le temps de remercier l’aide qui lui a été apportée sur sa page Facebook : « Merci pour votre aide précieuse à la remise sur pied des jardins communautaires de Biencourt, Jardins collectifs; Un jardin pour demain, Sylvie Jacques et la gang d’hommes forts qui ont remis les bacs en place, vous avez mon infinie reconnaissance. »