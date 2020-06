Rivière-du-Loup propose des activités familiales pour la Fête nationale

La Fête nationale sera différente cette année, mais il demeure possible, avec un peu de créativité, de s’amuser malgré les consignes de distanciation. Ainsi donc, le traditionnel dîner hot-dogs s’invite chez les citoyens et un rallye édition spéciale Fête nationale est proposé à Rivière-du-Loup.

Le traditionnel et achalandé dîner hot-dogs ne pouvant avoir lieu cette année, la Ville offre aux citoyens la possibilité de récupérer une boîte festive, une formule « clé en main» comprenant tout ce qu’il faut pour préparer un dîner hot-dogs à la maison pour 10 convives, décorations thématiques incluses. Réservations d’ici le 21 juin, 17 h, via la plateforme Mes loisirs en ligne (VilleRDL.ca, section «Services en ligne»).

À noter que les quantités disponibles sont limitées. Le ramassage se planifie lors de la réservation, pour un rendez-vous avec sac réutilisable le mardi 23 juin au Centre Premier Tech. En plus de se faire offrir le dîner, les participants courront la chance de remporter un livre parmi quelques valeurs sûres estivales : Le Cuisinier rebelle : 100% poulet du four au BBQ, Jardiner avec Marthe et Paul à Québec.

À compter du 23 juin, les familles pourront par ailleurs télécharger un rallye à effectuer à la maison. Le défi spécial d’une durée approximative d’une heure a été concocté par une entreprise locale spécialisée dans les jeux d’évasion, défis et rallye à la demande de la Ville. Il sera disponible dans la section Moments ContaJEUX du site web.

La Ville rappelle également que le grand spectacle de la Fête nationale sera diffusé simultanément sur les réseaux nationaux le 23 juin à 20 h, sous le thème On fête à l’unisson. En avant la musique et bonne fête nationale.

La Ville tient en terminant à souligner la contribution de Maxi et du Vrac, qui commanditent en partie les croustilles et les pains hot-dogs de la boîte festive.