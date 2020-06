Micheline Lanctôt accueille le jardinier Léonard Lalonde au parc Croc-nature

Au début du mois de juin, le parc Croc-nature de Saint-Simon-de-Rimouski a reçu la visite de sa marraine, la scénariste et comédienne Micheline Lanctôt. Elle est venue accueillir le jardinier employé pour la saison, Léonard Lalonde, âgé de 16 ans de Saint-Simon.

Ce jeune fasciné par le jardinage est confiant devant ce défi et invite la population à visiter le parc Croc-nature, situé au cœur de la municipalité. Mme Lanctôt a aussi rencontré les élus municipaux pour le projet de création d’un étang champêtre au parc. Ce projet est possible grâce à la contribution de Gloco, semences de gazon et engrais biologiques et Botanix Rivière-du-Loup à la suite du concours Gloco fête ses 100 ans.

Le parc Croc-nature est un projet vert, responsable et durable qui profite à toute la communauté en créant un environnement favorable à l’acquisition de saines habitudes de vie. Il comprend de nombreuses plantes comestibles à partager, des tables à piquenique, un gazebo, des bancs et des modules de jeux. Cet ancien terrain vague compte maintenant une cinquantaine d’arbres fruitiers ou à noix ainsi qu’environ 1 000 végétaux comestibles. Lorsqu’ils sont mûrs, ceux qui n’ont pas été cueillis sont entreposés dans des congélateurs, puis transformés dans la cuisine communautaire.