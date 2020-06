L’alliance de municipalités du Kamouraska permet le projet Ciné-Kamou

C’est devant une diminution marquée des activités de loisirs estivaux sur le territoire du Kamouraska en cette période pandémique de la COVID-19 que le projet Ciné-Kamou voit le jour en juin 2020 par l’alliance de 6 municipalités du territoire.

Soucieuses de pouvoir offrir une activité gratuite grand public à la fois réconfortante et amusante malgré les circonstances de la situation actuelle, une alliance intermunicipale a donc été créée entre les municipalités de Rivière-Ouelle, Saint-Gabriel-Lalemant, Mont-Carmel, Saint-Philippe-De-Néri, Sainte-Hélène-de-Kamouraska et Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Avec certains enjeux découlant des consignes gouvernementales en vigueur, les employés municipaux concernés ont mis la main à la pâte pour développer un projet de ciné-parc avec visionnement et écoute directement de la voiture. Les membres se sont démarqués par leur belle collaboration, leurs échanges dynamiques, ainsi que leur fébrilité à rendre le projet réalisable.

La naissance de cette activité marque une aire nouvelle pour l’entraide municipale de ces municipalités kamouraskoises alors que les coordonnateurs y voient une pérennité dans la diversité de l’offre de loisirs intermunicipaux future, remettant en perspective l’aspect collaboratif de leurs démarches. C’est la municipalité de Rivière-Ouelle qui a lancé l’idée aux responsables des loisirs de la MRC, et c’est ainsi que 5 autres municipalités ont démontré fermement leur appui et leur implication au développement du projet.

C’est donc un total de 6 représentations cinématographiques gratuites qui seront offertes à la population entre le 26 juin et le 4 septembre. L’activité peut être remise au lendemain ou à la semaine suivante en cas de pluie. Les heures et les lieux sont à déterminer par lesdites municipalités. Les représentations sont de catégorie générale; films familiaux et comédies.

Un cadre de règlements approuvés selon les recommandations de la santé publique sera acheminé pour le bon déroulement de l’activité en lien avec les restrictions actuelles. Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter les municipalités participantes.