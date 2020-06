Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup : la nouvelle appellation en vigueur depuis le 15 juin

À la suite de l’entrée en vigueur en février dernier de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, l’appellation «commission scolaire» est remplacée par «centre de services scolaire». Ce changement s’opère officiellement à compter du 15 juin.

L’organisme portera dorénavant le nom de Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. Cette nouvelle appellation s’appliquera graduellement dans les différents outils de communication. Le logo accompagnant la désignation se retrouve sur les différentes plateformes Web : réseaux sociaux, etc. Les adresses électroniques, tout comme l’adresse URL du site Internet, demeurent les mêmes pour le moment. La population sera informée, en temps et lieu, lorsque des modifications seront apportées.

La transition d’appellation se réalisera sans rupture. Les activités scolaires et éducatives tout comme l’organisation des services dans tous les établissements se poursuivent comme à l'habitude. Les parents et les élèves n'auront donc aucune démarche à effectuer pour continuer de recevoir les mêmes services, comme les services éducatifs et le transport scolaire. Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup tient à remercier ses partenaires ainsi que ses différents interlocuteurs, gens, entreprises et organisations avec qui il entretient des relations, pour leur compréhension, et il compte sur leur collaboration pour utiliser, et ce, à partir de maintenant, le nouveau nom.