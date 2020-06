Faire les impôts en contexte de COVID-19, un défi relevé par le CAB des Seigneuries

Le service de production de rapports d’impôts du CAB des Seigneuries vient de terminer sa saison sur une excellente note. Les 25 bénévoles ont livré les rapports de 707 personnes avant le 1er juin, date limite modifiée en raison de la COVID-19.

Le service avait débuté normalement le 2 mars avec des rendez-vous en personne à l’Unité Domrémy. Le 13 mars, le CAB a dû suspendre le service indéfiniment pour protéger les bénévoles et les usagers. Ne voulant laisser tomber ces personnes, l’équipe s’est relevée les manches et a trouvé une méthode alternative.

Les usagers n’ayant pas été rencontrés ont été contactés par téléphone et ils étaient invités à faire parvenir leurs documents par la poste ou via un service à l’auto. Ensuite, le bénévole attitré communiquait par téléphone avec le contribuable pour valider les informations et transmettre électroniquement la déclaration aux gouvernements. Une copie de la déclaration et les autres documents ont finalement été envoyés par la poste à chaque contribuable participant.

Le CAB remercie les bénévoles pour leur dévouement et les usagers pour leur collaboration. Toute l’équipe espère revoir les contribuables l’an prochain dans le fonctionnement habituel. Le service est destiné aux personnes à revenus modestes résidant dans la MRC de Rivière-du-Loup.