Des papillons apparaissent au centre-ville de Rivière-du-Loup

Des traverses piétonnières colorées ont fait leur apparition pendant la nuit à l’intersection des rue Lafontaine et Fraser à Rivière-du-Loup, le 19 juin. Des papillons multicolores et des fleurs ornent maintenant la chaussée et servent de passages pour les piétons.

Le projet est issu d’une concertation entre l’organisme Espace Centre-Ville et la Ville de Rivière-du-Loup. Les employés du Service des travaux publics de la Ville de Rivière-du-Loup ont mis la main à la pâte, sous la direction de l’artiste Joane Michaud d’Art Académie qui a réalisé les esquisses. «L’idée, c’est de faire changement d’une année à l’autre. On voulait apporter de la couleur et de la gaieté dans cette période un peu plus grise», commente la responsable des communications à la Ville de Rivière-du-Loup, Karine Plourde.

Des couleurs supplémentaires ont été ajoutées à la traverse cette année. Plusieurs d’entre elles font déjà partie des pots de peinture utilisés régulièrement par la Ville pour faire le marquage des rues, dont le jaune et le blanc pour tracer les lignes, le vert et le bleu pour les espaces de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et les espaces réservés aux véhicules électriques. Les couts de ce projet sont estimés à environ 900 $. Une initiative à peu de couts qui permet d’égayer et de dynamiser le centre-ville.

Des surprises colorées supplémentaires pourraient décorer d’autres intersections à Rivière-du-Loup au cours des prochaines semaines.