Trois traversées quotidiennes par rive pour la Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon

À l’approche de la période des vacances et le déconfinement progressif annoncé par le gouvernement permettent à la Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon d’augmenter le nombre de traversées.

Ainsi, à partir du dimanche 21 juin, trois traversées quotidiennes à partir de chaque rive seront offertes, 7 jours sur 7, au départ de Rivière-du-Loup à 8 h, midi et 16 h, et de Saint-Siméon à 9 h 30, 14 h et 17 h 30.

Le port du masque est recommandé pour tous les passagers. Les toilettes sont accessibles, de même que les ponts extérieurs, qui permettent l’observation des paysages environnants. Il est exceptionnellement possible de demeurer dans son véhicule durant toute la traversée.

Comme les consignes de distanciation physique sont toujours en vigueur, le nombre de passagers et de véhicules que nous pouvons accueillir est restreint.

Aussi, il est conseillé d’arriver 60 minutes avant l’heure de départ prévue.Pour tous les détails, il est possible de se rendre sur la page Facebook de la Traverse ou sur le site Internet : http://www.traverserdl.com/.