Entraves sur la rue Beaubien ce 8 juin

Une portion de la rue Beaubien à Rivière-du-Loup sera fermée à la circulation ce lundi 8 juin, de la rue du Domaine au chemin Lebel, afin de permettre l’arrivée d’une maison modulaire au 128, rue Beaubien.

Les entraves et détours seront conséquemment exactement les mêmes qu’en avril dernier, au moment du branchement des services d’aqueduc et d’égout. Ainsi, les usagers de la route seront dirigés via un détour empruntant les rues des Plateaux, Plourde et le boulevard Cartier. Il sera également possible de contourner les travaux via le chemin Lebel et le parc industriel. Les travaux commenceront tôt le matin et devraient se terminer en cours d’après-midi, si tout se passe comme prévu.

La circulation locale vers les résidences ou commerces compris dans l’entrave sera autorisée de part et d’autre jusqu’aux limites du chantier, incluant le secteur de la rue Hélène, qui pourra être rallié depuis l’intersection des rues Beaubien et du Domaine.

Les usagers de la route sont invités à prévoir quelques minutes supplémentaires pour leurs déplacements dans le secteur, l’évitement de la zone concernée nécessitant un bon détour. La Ville de Rivière-du-Loup remercie les citoyens de leur habituelle collaboration et les invite à redoubler de prudence aux abords du chantier.