Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon : la saison 2020 est démarrée

La saison 2020 de la Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon a commencé ce lundi 18 mai, plus d’un mois après la date initialement prévue.

Au total, 42 véhicules, 21 à Rivière-du-Loup et la même proportion à partir de Saint-Siméon, ont utilisé le service aux deux traversées à l’horaire à 8 h et 10 h. Moins d’une personne sur cinq circulant à véhicule portait son masque. Plusieurs automobilistes ont choisi de demeurer dans leur véhicule comme il est maintenant exceptionnellement permis de le faire.

Trois personnes sur les cinq piétons embarqués sur les deux traversées portaient le masque. Le capitaine et directeur général, Marco Ouellet, affirme que tous les passagers ont été compréhensifs et très coopératifs et a bon espoir que l’achalandage augmentera.

Les utilisateurs sont invités à consulter la page Facebook ou le site Internet traverserdl.com pour être informés des derniers développements et des horaires variables.