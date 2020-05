Réouverture des commerces le dimanche

Les changements temporaires aux heures et aux jours d'admission dans les établissements commerciaux prendront fin une semaine plus tôt que prévu, a annoncé le ministère de l'Économie et de l'Innovation le 18 mai.

À partir du dimanche 24 mai, la réglementation habituelle concernant les heures d'ouverture des commerces s'appliquera. Tous les établissements commerciaux actuellement autorisés à ouvrir leurs portes pourront désormais rouvrir le dimanche. En outre, les commerçants ne pourront plus étendre leurs heures d'ouverture du lundi au samedi au-delà des périodes prévues par la loi.

Les commerces de détail qui n'ont pas d'accès direct à l'extérieur habituellement utilisé par la clientèle doivent demeurer fermés jusqu'à nouvel ordre, en raison de la pandémie de la COVID-19.

Pour tout le mois d'avril et jusqu'au 24 mai, tous les établissements commerciaux devaient être fermés au public le dimanche, à l'exception des pharmacies, dépanneurs, stations-services, restaurants (uniquement pour les commandes à l'auto, les commandes pour emporter et la livraison) et les épiceries (uniquement pour les commandes en lignes et celles par téléphone, pour la collecte des denrées et pour la livraison à domicile).