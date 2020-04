Un geste d’appréciation et d’encouragement pour les bénévoles

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, le jeudi 23 avril de 16 h 15 à 16 h 30, des membres du personnel de la Ville de Rivière-du-Loup ont déployé leurs véhicules, gyrophares allumés, afin de souligner l’engagement bénévole de nombreuses personnes, notamment depuis le début de la pandémie COVID-19.

«Cette année, celle-ci (Semaine de l’action bénévole) tombe au moment où le travail des bénévoles fait plus que jamais une réelle différence pour la communauté et où on a assisté à un formidable élan de solidarité avec des offres d’entraide spontanée. En ces temps difficiles, leur impact se fait sentir et contribue au maintien d’un dernier rempart avant la faim, l’anxiété, la solitude et l’isolement; le maintien du filet social», a-t-on livré comme message.

Ce geste symbolique des employés des travaux publics et du service incendie de la Ville de Rivière-du-Loup reconnait également cette contribution tangible des bénévoles à la collectivité, tous secteurs d’activités confondus, pendant toute l’année.