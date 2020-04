Asphaltage : moins de travaux pour le même prix 

Le manque de concurrence dans le secteur de l’asphalte a refait surface au lendemain de la plus récente séance du conseil municipal de Rivière-du-Loup, le 21 avril. Les élus louperivois ont accepté la seule soumission reçue pour effectuer des travaux prévus cet été. La facture s’élèvera à un peu plus de 1,8 M$, plus taxes.

La rue Témiscouata, entre Alfred-Fortin et des Raymond, est la priorité municipale pour la prochaine saison estivale. La réfection de ce tronçon, demandée depuis quelques années déjà en raison de son état, devrait couter à elle seule environ 1 445 000 $ (taxes incluses).

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite aussi refaire le pavage sur la rue J.J. Bélanger et sur une partie de la rue Saint-André (entre Saint-Anne et Desjardins). La réfection et le prolongement de trottoirs sont également dans les plans.

«On fonctionne avec les priorités. La rue Témiscouata, par exemple, c’est nécessaire et les travaux étaient demandés […] On essaie de faire celles qui ont le plus de besoins maintenant», explique la mairesse Sylvie Vignet, soulignant que des choix difficiles doivent parfois être faits, en raison des couts importants.

Encore une fois cette année, seule l’entreprise Construction B.M.L. Inc., une division de Sintra Inc., a soumissionné pour les projets de pavage louperivois. Depuis plusieurs années déjà, des élus de partout dans l’Est-du-Québec dénoncent le manque de concurrence dans le domaine, faisant en sorte qu’ils sont contraints de faire moins de travaux, malgré des prix toujours plus élevés.

«On n’a pas tellement de choix, puisqu’il faut y aller avec les prix. C’est certain qu’il faut réaliser qu’on en fait aujourd’hui moins avec le même argent qu’on investissait il y a quelques années», a expliqué Mme Vignet.

«Avant, on aurait peut-être fait quelques rues supplémentaires, mais avec les couts qui ont augmenté, explosé même, on arrive dans nos soumissions et on doit faire des choix», a-t-elle poursuivi.

Soulignons que le conseil municipal n’a retenu aucune des six options de l'appel d'offres, seulement les quatre lots «réguliers» afin de sauver des couts. C’est aussi pour cette raison que la Ville n’ajoutera aucune de ces options (qui comprenaient le pavage d'une partie de la rue Des Érables), si les travaux se déroulent bien et que des sommes sont non dépensées.

TRAVAUX DANS SAINT-FRANÇOIS

Le prix du bitume force aussi parfois les élus municipaux à considérer certaines rues dont les «travaux de sous-sol» sont à prioriser. À Rivière-du-Loup, le conseil municipal a déposé et présenté, lundi, un règlement d’emprunt de 2 259 676 $ pour la réaliser des travaux de réfection de la rue Albert et d’une partie de la rue Saint-Paul.

Notons que pour la réalisation de ces travaux, la Ville souhaite obtenir une subvention qui pourrait couvrir 50 %, sinon un peu plus, de la facture totale.

«Ce sont des travaux dans la continuité de ceux qui ont été entamés dans le quartier Saint-François ces dernières années. Les rues sont vraiment endommagées et les travaux tous-terrains sont à faire. C’est pour ça qu’on a pris cette décision», a indiqué la mairesse.

Depuis plusieurs années, la Ville de Rivière-du-Loup investit plus de 1,5 M$ annuellement dans les travaux de pavage et de reconstruction de chaussée. Parallèlement, les équipes des Travaux publics de la Ville de Rivière-du-Loup effectuent un sprint pour éradiquer les redoutés nids-de-poule qui font leur apparition chaque année à la fin du mois de mars.