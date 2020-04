Anne Packwood répond aux ainés

La pandémie COVID-19 suscite de nombreuses questions de la part des ainés. Travailleuse sociale au Centre d’action bénévole des Seigneuries, Anne Packwook répond aux questions des personnes de 55 ans et plus de même que des proches aidants.

«Il y a tellement d’informations que c’est difficile de s’y retrouver», a mentionné Mme Packwood qui apporte son soutien en lien avec le Service d’information des ainés créé en 2012. «Je fais de l’accompagnement individuel, notamment pour aider des ainés à remplir des formulaires. Il y a des personnes qui n’ont pas d’ordinateur», a-t-elle expliqué.

En raison des mesures de distanciation, c’est maintenant au téléphone que l’agente d’information aux ainés intervient. «Je leur donne toutes les indications que je suis en mesure de faire pour accompagner les gens dans l’accessibilité aux services. Et au besoin, je réfère les personnes vers les bons intervenants», a poursuivi Anne Packwook.

«La moyenne d’âges des personnes qui appellent est d’environ 75 ans dont beaucoup de femmes qui demeurent seules à la maison. Il n’y a pas de question stupide et les besoins sont variés comme demander de l’aide pour l’épicerie ou de l’information sur les crédits d’impôts aux proches aidants», a indiqué la travailleuse sociale qui est souvent le seul contact d’une personne âgée dans une journée. «Pour de la nourriture ou autre, mon rôle est de voir que la personne, qui est parfois à mobilité réduite, ne manque de rien», a ajouté l’agente d’information aux ainés du Centre d’action bénévole des Seigneuries.

On peut rejoindre Anne Packwood du lundi au jeudi de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30 au numéro 418-867-8011 ou à l’adresse courriel [email protected] Elle propose aussi aux personnes qui le désirent de consulter le site web www.servicespouraines.com. Il s’agit d’un guide des services aux personnes ainées et leurs proches de la MRC de Rivière-du-Loup. Vous y trouverez la liste des différents services gouvernementaux, municipaux et communautaires disponibles.