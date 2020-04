Denis Tardif annonce une aide financière de 40 000 $ pour les banques alimentaires

Dans le contexte de la crise sanitaire qui frappe tout le Québec, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, a annoncé une aide de 40 000 $ répartie dans les huit banques alimentaires des MRC de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques.

«C’est, entre autres, durant les périodes difficiles que nous reconnaissons le travail exceptionnel et l’importance des organismes communautaires dans nos milieux. Malgré la crise actuelle, chacun doit pouvoir manger à sa faim», a déclaré M. Tardif.

Afin de bien coordonner l’aide apporter aux organismes, le député assure être en contact avec les principaux organismes communautaires. D’ailleurs, le député et son équipe assurent une présence active sur différentes cellules de crise dans les trois MRC pour maintenir un lien direct avec le milieu et ainsi pouvoir répondre rapidement aux demandes qui lui sont formulées.

En conclusion, durant cette période exceptionnelle Denis Tardif se fait un point d’honneur à ce que toute personne qui en fait la demande puisse obtenir trois repas par jour, et ce, partout dans la circonscription. C’est pourquoi, il invite «ceux et celles qui peuvent se le permettre à se joindre à lui et à donner sans hésiter dans l’une des banques alimentaires sur notre territoire».

Cette aide financière s’inscrit dans la cadre de la bonification des budgets de soutien à l’action bénévole des 125 députés de l’Assemblée nationale annoncée le 1er avril 2020. Les sommes octroyées ont été analysées en concertation avec les autres organismes de la région qui offre aussi une aide aux différentes banques alimentaires et en regard du nombre d’aides effectuées chaque semaine dans chacune des banques alimentaires.