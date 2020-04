Des chiens de sécurité en renfort…pas dans la région

La tension monte chez des citoyens qui ont du mal à respecter les consignes de sécurité en lien avec la pandémie COVID-19. Sylvain Arbour et Arnaud Wery, propriétaires de l’entreprise S3-K9, ont d’ailleurs déployés des agents de sécurité accompagnés de chiens devant certaines épiceries et résidences pour ainés.

«Nous avons des chiens en fonction juste à Québec, pas ici à Rivière-du-Loup. Dans notre région, les gens font bien ça, ils sont courtois. D’ailleurs ça parait, il y a très peu de contamination», a mentionné M. Arbour, expert en sinistre et pompier louperivois.

Il possède pour sa part un chien de détection, Shadow, un labrador noir qui a notamment été mis à contribution en recherche et cause dans l’incendie criminel qui a ravagé les anciens locaux de la Société Saint-Vincent-de-Paul.

M. Wery est spécialisé en correction de comportement et en dressage de chiens de sécurité. Il possède un centre de formation dans la région de Québec et un centre d’entrainement à La Pocatière.

S3-K9 dispose de près de 20 chiens et autant de maitres dans le domaine de la détection et de la sécurité, qui sont mis à contribution selon les besoins. «Actuellement, nous avons des contrats pour des agents de sécurité avec des chiens dans la région de Québec, notamment à des épiceries, des résidences pour personnes âgées et des chantiers de construction notamment à la Davie», a noté Sylvain Arbour. «Nous en avons beaucoup plus que la normale», a-t-il ajouté. Dans la région, des agents de sécurité seulement, sans appui canin, sont au travail, entre autres au marché d’alimentation Maxi.