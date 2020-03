Promutuel Assurance appuie Centraide avec un don de 50 000 $

Conscientes des enjeux majeurs qui se vivent partout au Québec en lien avec la pandémie de coronavirus, les sociétés mutuelles membres du Groupe Promutuel sont fières de remettre un montant de 50 000 $ à Centraide pour appuyer divers organismes qui joueront un rôle encore plus important au cours des prochaines semaines.

«Être là en cas de besoin fait partie de l’ADN de Promutuel Assurance. Fidèle à ses valeurs de coopération et d’entraide, notre Société mutuelle a répondu à l’appel de solidarité lancé par Centraide à cinq grands assureurs de Québec afin d’offrir une aide directe aux organismes et aux citoyens de notre région durement touchés par les effets collatéraux de cette crise sanitaire», ont souligné les directeur général de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, Pierre Raymond et de Promutuel Assurance Rive-Sud, Mario Montminy.

Par ailleurs, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve et Promutuel Assurance Rive-Sud mettent en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé de ses employés, tout en continuant de répondre aux besoins de ses membres-assurés.

En effet, malgré la fermeture de ses bureaux aux visiteurs, elle continue d’offrir ses services à distance en invitant ses membres-assurés à communiquer avec elle par téléphone ou par courriel. Elle a également ajusté temporairement ses heures d’ouverture pour permettre à ses employés de concilier plus facilement leur vie familiale et professionnelle. Étant consciente que cette période peut être très préoccupante pour ses membres-assurés, Promutuel Assurance pourra aussi considérer des circonstances exceptionnelles pour alléger ses politiques de perception des primes.

Promutuel Assurance invite ses membres-assurés qui font face à une situation particulière à communiquer avec elle.