La Ville met temporairement à pied 58 employés

C'est par voie de communiqué le mercredi 25 mars vers 18 h que la Ville de Rivière-du-Loup a confirmé qu'elle mettait temporairement à pied 58 employés pour lundi prochain. Certains de ces employés épuiseront, à leur demande, des vacances ou des congés. Cette mesure fait suite à la fermeture, dans les derniers jours, de la bibliothèque, des arénas et de la Maison de la culture.

La Ville précise que cette décision fait suite à un exercice de classification des emplois de l’administration municipale visant à déterminer les postes qui doivent être jugés non essentiels, dans le but de limiter la propagation du coronavirus.

«J’ai demandé à tous les directeurs de service d’entrer en communication cet après-midi avec les employés touchés pour leur annoncer la nouvelle, a indiqué le directeur général de la Ville, Denis Lagacé. Ce genre de décision ne se prend pas à la légère et il était impératif que ce soit fait d’être humain à être humain. L’administration municipale se plie aux directives du premier ministre tout en s’assurant de livrer les services essentiels à la population. Nous sommes de tout cœur avec les employés touchés et leur famille et espérons que la situation revienne rapidement à la normale», a-t-il souligné par voie de communiqué.

La mesure sera effective dès 16 h ce vendredi 27 mars. La Ville incite aussi les employés disposant des ressources à fonctionner par télétravail. Parmi les employés touchés, se trouvent notamment les préposés à la bibliothèque et à l’aréna, plusieurs journaliers du Service technique et de l’environnement, une partie du personnel de soutien administratif ainsi que l’ensemble des brigadiers scolaires.

Au total, la Ville de Rivière-du-Loup compte 237 salariés. De ce nombre, plusieurs occupent un emploi saisonnier, surnuméraire ou à temps partiel, dont 77 pompiers volontaires desservant tant Rivière-du-Loup que certaines municipalités environnantes.

Du même souffle, Rivière-du-Loup souligne qu'elle maintiendra les services municipaux essentiels, soit la collecte des matières résiduelles, l’approvisionnement en eau potable, le traitement des eaux usées, le déneigement et le service de sécurité incendie.