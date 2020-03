Stade de la Cité des Jeunes : le règlement est adopté

C'est maintenant officiel, la Ville de Rivière-du-Loup va de l'avant dans la réalisation intégrale du projet de réfection du Stade de la Cité des Jeunes. Le lundi 23 mars lors d'une séance extraordinaire du conseil de Ville, les élus ont tous, à huis clos, et tous par visioconférence, voté à l'unanimité pour l'adoption règlement 2026 modifiant le règlement d'emprunt portant le montant maximal à 12,5 M$.

La somme du nouvel emprunt représente une hausse de 3 181 905 $ comparativement au budget initial de 9 419 949 $ qui excluait toutefois l'aménagement de loges et de toilettes au Centre Premier Tech et qui porte le total à 12 531 854 $.

Cet emprunt d'une durée de 20 ans sera remboursé par l'imposition chaque année durant le terme de l'emprunt d'une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité. De plus le conseil a désigné comme prioritaire l'adoption du règlement et de renverser la procédure de séance de registre et d'approbation référendaire par la procédure de remplacement prévue de l'arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020.

En d'autres termes, la séance de signature de registre qui aurait pu découler en scrutin référendaire sera remplacée par une consultation écrite qui est annoncée dans un avis public du journal Info Dimanche du 25 mars. L'avis explique notamment comment faire parvenir son opinion par écrit au conseil municipal.

En raison de la pandémie liée à la COVID-19, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, a demandé à l'ensemble des municipalités d'annuler ou de reporter toutes les formes de consultations.

Les travaux sont aussi suspendus jusqu'au 13 avril prochain. Selon Denis Lagacé, bien que l'échéance soit serrée, le fenêtre disponible est suffisante pour être prêt à temps pour les jeux du Québec.

PROJET

Concrètement, les travaux permettront l’aménagement d’une glace de dimension olympique, évidemment, mais aussi plus de 600 nouveaux sièges, l’amélioration de l’acoustique, la réfection complète des vestiaires, l’ajout d’une chambre pour les arbitres, la construction d’un nouveau bloc sanitaire et une amélioration «notable» de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

La mise aux normes du Stade de la Cité des Jeunes assurera aussi le colmatage de brèches causant des infiltrations d’eau récurrentes et permettra de se débarrasser d’une certaine quantité d’amiante, ainsi que de la peinture au plomb qu’on y retrouve.

Quant au Centre Premier Tech, on compte y ajouter des loges corporatives (qui devraient générer des revenus) de même qu’un bloc sanitaire au niveau supérieur des gradins. Quelques travaux de réfection seront aussi faits dans le hall de l’entrée principale et des bureaux seront aménagés pour le Service loisirs, culture et communautaire.

Collaboration : Marc-Antoine Paquin