COVID-19 : Breton Tradition se défend d’avoir transgressé les règles

Le 19 mars, Ici Radio-Canada Bas-Saint-Laurent publiait une information selon laquelle des employés de retour de voyage n’ont pas été appelés par leur employeur, Breton Tradition, à rester en quarantaine.

«Dans une communication envoyée le 13 mars aux 1200 employés, dont 550 qui travaillent à l’abattoir de Rivière-du-Loup, Breton Tradition autorisait ses travailleurs qui reviennent de voyage à se présenter sur les lieux de travail», ajoute Ici Radio-Canada.

«Dans un premier temps, il est important de noter qu’avant l’annonce du premier ministre François Legault, le 12 mars dernier, notre équipe s’était déjà mise en marche afin de publier une politique interne. Comme nous sommes une entreprise sous juridiction fédérale, nous avons arrimé notre politique sur les règles publiées par Santé Canada, qui définissait alors le niveau de risque de chacun des pays visités», précise Vincent Breton, président. «Cette politique a été publiée le 13 mars et nous savons qu’il n’y a pas de travailleurs, actuellement présents dans nos usines, qui sont revenus de voyage depuis le 12 mars».

L’entreprise d’abattage et de transformation du porc précise que ses usines de transformation alimentaire opèrent déjà selon de hauts standards d’hygiène, qui ont été rehaussés dès le départ. «Augmentation de la fréquence du lavage des mains, nettoyage des surfaces, aménagement des temps de pauses pour éviter que trop de gens se retrouvent dans les lieux communs en même temps et installation d’un bureau de triage pour l’identification des équipiers à risques pour ne nommer que ceux-là. Au fil de l’évolution de la situation, des différentes annonces effectuées par les gouvernements et les impacts sur l’ensemble des activités, des mises à jour sont faites et communiquées régulièrement», explique-t-on.

«Notre entreprise familiale ne peut fonctionner sans une équipe en santé et nous agissons de manière responsable en cette période de crise. Notre rôle, malgré la situation actuelle, est de nourrir la population, préserver le travail de plus de 1100 personnes et répondre aux demandes de nos clients qui représentent la volonté des consommateurs», poursuit M. Breton. «Actuellement, plusieurs d’entre eux nous demandent d’augmenter notre niveau de service et les quantités de produits livrés. En cette période inhabituelle, où l’adaptation est de mise, nous nous concentrons sur la sécurité de l’équipe, la sécurité de la population et la production d’aliments de qualité.»