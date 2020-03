La sécurité en bateau concerne aussi les gilets de sauvetage

En ce début de saison des pêches commerciales, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tient à rappeler aux capitaines et aux aides-pêcheurs qu’il est indispensable d’aménager de façon sécuritaire le bateau sur lequel ils travaillent, en plus d’assurer l’entretien préventif des appareils et des équipements, comme le gilet de sauvetage.

À ce sujet, la CNESST a lancé une campagne qui prévoit notamment la diffusion de messages sur l’importance de l’entretien préventif des gilets de sauvetage sur différentes stations de radio et dans divers médias imprimés, dont des hebdomadaires.

Avant d’entreprendre une expédition, il faut s’assurer de bien entretenir les gilets de sauvetage et de vérifier régulièrement leur flottabilité. À cet effet, voici quelques conseils :

S’assurer que les courroies, les boucles et les fermetures fonctionnent bien et que la vessie (sac gonflable) ne présente pas de fuites d’air;

Vérifier que le dispositif de déclenchement fonctionne;

Respecter les recommandations du fabricant quant à l’entretien du gilet.

Sur un bateau, les pêcheurs sont particulièrement exposés aux intempéries, aux menaces d’incendie et de naufrage ainsi qu’aux dangers causés par les engins de pêche. Le risque de chute par-dessus bord figure parmi les plus importants dangers.

Afin de sensibiliser les capitaines et leur équipage aux dangers existants liés à leurs activités et aux moyens de les prévenir, la CNESST a créé le guide Santé et sécurité à bord des bateaux de pêche. N’hésitez pas à le consulter en ligne ou à commander une copie imprimée : www.cnesst.gouv.qc.ca/guide-peches.