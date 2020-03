Opération Enfant Soleil remet près de 56 000 $ aux hôpitaux du KRTB

Le soleil était peut-être présent à l’extérieur ce jeudi 12 mars, mais il brillait aussi intensément dans les locaux du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP). L’Opération Enfant Soleil y a annoncé une attribution de près de 56 000 $ pour les centres hospitaliers du KRTB.

Cette annonce a été réalisée dans le cadre de la traditionnelle tournée provinciale des hôpitaux avec les porte-paroles Anick Dumontet et Maxime Landry. Leur passage à Rimouski, puis Rivière-du-Loup, faisait partie d’un voyage de plusieurs semaines à travers la province.

Concrètement, les installations de Rivière-du-Loup (CHRGP) ont reçu un montant total de 32 788 $. Cet argent permettra l’achat d’un ensemble otoscope/ophtalmoscope, d’un ensemble sphygmomanomètre et d’un moniteur. Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux offriront chacun la somme de 14 520 $ afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau-nés en région. Depuis 1994, OES a versé 435 578 $ à ce centre.

«Je suis très émotive aujourd’hui, puisque je trouve que c’est beaucoup de sous, beaucoup de beaux dons que l’on nous octroie aujourd’hui avec la participation de notre Fondation. Nous sommes très reconnaissants. Nous sommes toujours au fait et à la recherche des équipements de pointe pour permettre de soigner les enfants en région. Avec votre apport aujourd’hui, c’est magnifique», a partagé Caroline Dubé, chef de service du département de périnatalité.

Au Témiscouata, c’est 9 737 $ qui ont été remis pour les installations de l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac. Cette somme servira à l’achat de deux chariots de réanimation qui permettront une intervention plus rapide, efficace et sécuritaire auprès des nouveau-nés et des enfants, de deux saturomètres et deux oxymètres, appareils mesurant la quantité d’oxygène dans le sang et dans les artères, et de deux stéthoscopes grâce auxquels il sera possible de faire une évaluation rapide et complète de l’état de santé des enfants.

«Merci à la Fondation de la santé du Témiscouata, de même qu’Opération Enfant Soleil pour leur contribution très généreuse. Ces nouveaux équipements permettront une prestation de services adéquate aux tout-petits […] Les professionnels avaient hâte de savoir quels équipements allaient être autorisés. Ils sont très reconnaissants, investis et passionnés de travailler auprès des enfants de la MRC», a souligné Michelle Soucy, chef de service de l’équipe enfance jeunesse famille.

Les bonnes nouvelles ont aussi touchées le Centre hospitalier de Trois-Pistoles et l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima, puisque 7 637 $ et 5 781 $ leur sont respectivement attribués. Dans les Basques, ils permettront l’achat d’un saturomètre, équipement permettant de mesurer instantanément et en continu la quantité d’oxygène dans le sang de l’enfant, de même que du matériel pédiatrique et de périnatalité.

Au Kamouraska, l’argent sera aussi investi dans un saturomètre, de même que dans sphygmomanomètre et dans du matériel pédiatrique et de périnatalité.

Depuis 2010, Opération Enfant Soleil a versé 122 527 $ à l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima. Le Centre hospitalier de Trois-Pistoles a de son côté bénéficié de 12 165 $ depuis 2018.

EMMA DESCHÊNES, ENFANT SOLEIL

C’est la jeune Emma Deschênes, deux ans de Mont-Joli, qui a été nommées l’Enfant Soleil du Bas-Saint-Laurent cette année. Atteinte d’une tumeur cérébrale embryonnaire, elle a été hospitalisée durant six mois et elle a subi multiples tests et traitements. Heureusement, la tumeur diminue et Emma peut enfin rentrer à la maison.

Notons qu’à ce jour, c’est plus de 2 millions de dollars qui ont été versés dans la région par Opération Enfant Soleil afin d’offrir de meilleurs soins et une meilleure qualité de vie aux enfants en période d’hospitalisation, grâce à l’aménagement d’espaces favorables à leur guérison.

Le fameux Téléthon annuel d’Opération Enfant Soleil sera télévisé sur les ondes du réseau TVA le 2 juin prochain.