Cours suspendus dans les écoles de la région

En raison des conditions météorologiques en ce vendredi 13 mars et pour planifier les mesures de prévention en lien avec la COVID-19 annoncées par le gouvernement du Québec hier, les cours sont suspendus pour la journée dans tous les établissements des commissions scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs.

Les services de garde demeurent ouverts, à l'exception de ceux de Lac-des-Aigles, Sainte-Françoise, Saint-Mathieu, Saint-Michel-du-Squatec et Trois-Pistoles (Chanoine-Côté). Les parents qui le peuvent sont invités à garder leur enfant à la maison. Les centres de formation professionnelle de même que les centres d'éducation des adultes sont aussi fermés pour la journée. Le Collège Notre-Dame a également annulé ses cours aujourd'hui.

En lien avec la propagation de la maladie à coronavirus, le gouvernement du Québec a annoncé le 12 mars l'interdiction des rassemblements intérieurs de 250 personnes et plus. Le premier ministre François Legault a aussi demandé aux organisateurs d'annuler tout évènement non nécessaire. Les écoles doivent éviter aussi les rassemblements de 250 élèves au même endroit, incluant les heures de repas. Dans cette foulée, de nombreux évènements publics, sportifs et culturels ont été reportés ou tout simplement annulés dans la région par mesure préventive.

Se laver régulièrement les mains et éviter de toucher son visage avec ses mains demeurent les meilleurs moyens de se protéger contre les infections respiratoires. Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes. Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon.

MÉTÉO

Un avertissement de neige est en vigueur pour la région du KRTB aujourd'hui, environ 15 à 25 centimètres de neige devraient tomber au cours de la journée. Ces précipitations seront accompagnées de vents forts par moments et de poudrerie, ce qui réduira la visibilité sur les routes. Les usagers de la route devront faire preuve de prudence puisque les conditions routières seront changeantes et pourraient se détériorer rapidement.