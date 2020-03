Important durcissement dans les mesures de protection face au coronavirus

Lors de son point de presse le jeudi 12 mars, le premier ministre du Québec, François Legault, a souligné que le gouvernement interdit dorénavant les rassemblements intérieurs de 250 personnes. Du même souffle il a aussi demandé aux organisateurs d'annuler tout évènement non nécessaire.

L'organisatrice du Salon de l'habitation et du plein air qui devait avoir lieu du 27 au 29 mars au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup confirmé que l'évènement est annulé. «Cette mesure est renouvelable aux 30 jours, donc applicable dès maintenant pour les 30 prochains jours, nous n'avions pas le choix», a-t-elle commenté.

Le Salon de la Colombe blanche prévu les 18 et 19 avril à l'Hôtel Levesque est aussi annulé.

La Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) et la Ligue de développement midget AAA n'ont pas encore statué, mais compte tenu des directives gouvernementales, il faut s'attendre à la suspension des matchs de hockey prévus dans ces deux ligues où à tout le moins à les voir disputer leurs matchs à huis clos.

De plus, Québec demande maintenant à tous les voyageurs de retour dans la province, et ce, peu importe leur provenance, de s’isoler volontairement et de façon préventive pendant 14 jours. Toutefois, cette mesure est obligatoire pour les employés de l’État, les travailleurs des réseaux de la santé, de l’éducation ainsi que des services de garde publics et privés.

COVID-19

La conseillère aux communications du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Ariane Doucet-Michaud souligne qu'actuellement plus d'une centaine de personnes au Québec son sous investigation, 136 au moment d'écrire ses lignes, mais elle rappelle que sur 583 analyses, seulement 13 se sont avérés positives.

«Nous rappelons que les gens à risque sont ceux qui ont été en contact direct avec une personne infectée par le COVID-19 ou s'il s'agit de personnes qui reviennent de voyage, notamment de pays où des cas ont été recensés.»

Par mesure de sécurité, si une personne correspond au profil cité ci-haut, il est déconseillé de consulter les cliniques médicales comme les GMF afin de réduire les risques de propagation.

«Nous recommandons de contacter Info-Santé (811). Les infirmières sont formées. Elles seront en mesure d'identifier si vous êtes réellement à risque. Si c'est le cas, un protocole sera enclenché et vous serez guidé dans les étapes à suivre. Les gens qui choisiront de se rendre directement dans un centre hospitalier par crainte d'être infecté par le virus doivent impérativement le signaler à l'infirmière à l'accueil», souligne Ariane Doucet-Michaud.

Cette dernière souligne que la santé et la sécurité des usagers comme du personnel sont une priorité et est assurée dans les différents centres, notamment avec la présence en quantité de désinfectant, de savon à main et de masques.

Au Canada, l’apparition des symptômes s’est produite entre le 15 janvier et le 12 mars. 52 % des malades sont des femmes, 76 % des malades ont plus de 40 ans, 13 % des malades ont été hospitalisés, 1 personne est morte du COVID-19, 79 % des personnes malades sont des voyageurs et 12 % sont des contacts proches de ces voyageurs.

Des personnes infectées par le coronavirus sont maintenant recensé dans 114 pays. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il y a plus de 118 000 cas confirmés de COVID-19 dans le monde. Le virus a fait plus de 4 291 décès. L'organisation parle maintenant de «pandémie» qui serait toutefois «maitrisable».

PRÉVENTION

Des mesures d’hygiène reconnues sont recommandées pour tous. Soulignons que si vous n’êtes pas malade, le port d’un masque dans le but de vous protéger n’est pas recommandé. Se laver régulièrement les mains et éviter de toucher son visage avec ses mains demeurent les meilleurs moyens de se protéger contre les infections respiratoires.

Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes. Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon.

Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez : couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des germes. Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la suite.

Éviter de rendre visite aux personnes dans les hôpitaux ou les centres d’hébergement de soins de longue durée dans les 14 jours suivant le retour d’un pays étranger ou si vous êtes malade. Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier l’usage de pratiques alternatives.