Les Dragons du Témis appuient cinq projets d’élèves entrepreneurs

Des élèves du Témiscouata ont reçu un bon coup de pouce le 11 mars dernier au BeauLieu Culturel de Témiscouata-sur-le-Lac. Après avoir entendu la présentation de cinq projets par ces jeunes entrepreneurs, les trois Dragons du Témis ont offert des conseils, plus de 2 000 $ de la part de partenaires et un accompagnement de mentors pour aider ces jeunes à poursuivre leurs aventures entrepreneuriales.

Organisée par le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata, cette activité vise à développer l’entrepreneuriat chez les jeunes. Pour les écouter et les guider lors de cette septième édition, on retrouvait les Dragons suivants : Noémie Sauvageau, conseillère chez Services financiers Garon & associés , Jean-Philippe Bérubé, propriétaire du Centre santé chiropratique Dégelis et Éric Morin, propriétaire de Synergie Communication Web.

LES PROJETS

Cinq équipes ont donc présenté leurs projets entrepreneuriaux aux trois Dragons. Les élèves de l’équipe «2 degrés» de l’École secondaire de Cabano ont présenté un jeu éducatif scolaire qui vise à sensibiliser les joueurs face aux comportements éco-responsables. Les membres du projet «Trans-Évasion» de l’École secondaire du Transcontinental proposent un nouveau service dans la région du Témiscouata. D’ici quelques semaines, les élèves pourront vous faire vivre l’expérience des jeux d’évasion dans le grenier de l’École secondaire du Transcontinental. La troisième équipe, issue du groupe Pré-DEP de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, a consacré beaucoup d’énergie à l’organisation de l’évènement « Ça mord au Pré-DEP ». Ce tournoi de pêche scolaire a permis aux élèves du primaire de vivre l’expérience de la pêche blanche. Le groupe «Du bonheur en bouche» de l’École secondaire du Transcontinental a décidé de lancer une petite entreprise de conception de collations et de mets préparés. Médéric Lagacé, élève de l’École secondaire de Cabano a proposé un tout nouveau système de filtration d’air à base de microalgues. BioFixC est un concept innovateur et prometteur qui vise à réduire la quantité de CO2 dans l’air.

Mélanie Bélanger, coordonnatrice générale du Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata, a remercié les jeunes pour avoir présenté leurs beaux projets, les Dragons pour leur participation à cette septième édition et les partenaires qui permettent de soutenir les initiatives entrepreneuriales de ces élèves.