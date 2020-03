Un hommage à Cynthia Émond, présidente de Microcrédit KRTB

À l’occasion de la 12e édition de la Journée nationale du microcrédit, ce 11 mars, Microcrédit KRTB a convié ses artisans, collaborateurs et clients à un cocktail dînatoire à Rivière-du-Loup. On a profité de l’occasion pour rendre hommage à Cynthia Émond, dont c’est le 10e anniversaire en affaires, qui est également présidente de l’organisme depuis 2017.

Mme Émond a donc lancé il y a 10 ans déjà son entreprise Tout sous un même chef à Rivière-du-Loup. À l’époque, elle a d’ailleurs reçu un coup de pouce de Microcrédit KRTB pour le démarrage. «Ce sont les qualités humaines et entrepreneuriales de Cynthia qui lui ont permis de réussir en affaires; ce sont ces mêmes qualités qui font d’elle une excellente présidente et ambassadrice du microcrédit dans le KRTB. Nous sommes très heureux, le conseil d’administration et l’équipe, de souligner ses 10 ans en affaires», a mentionné Mario Nadeau, directeur général de l’organisme.

Cette rencontre offre aussi l’opportunité à plusieurs personnes d’échanger sur l’importance et l’impact du microcrédit entrepreneurial dans la région, notamment des promoteurs soutenus par cet apport essentiel du microcrédit dans le démarrage et le développement de leurs entreprises respectives.

PLUS DE 70 ENTREPRISES

Rappelons que Microcrédit KRTB est un organisme à but non lucratif créé en 2003. Il mise sur un suivi de proximité avec ses promoteurs pour assurer la bonne mise en place et la pérennité des entreprises soutenues. Solidement établi dans la région depuis 16 ans, Microcrédit KRTB a ainsi investi au fil des ans dans la communauté du KRTB plus de 400 000 $. Cet investissement aura contribué à la création ou au développement de plus de 70 entreprises de la région représentant des couts totaux de projets de plus de 3 000 000 $; le microcrédit au KRTB génère donc une moyenne de 7,50 $ pour chaque dollar investi.

«Parce que là où les autres voient un risque, nous voyons le potentiel humain», a souligné M. Nadeau. Le microcrédit aide des petits entrepreneurs, très souvent des travailleurs autonomes, à se lancer en affaires. «Nos prêts sont en moyenne de 5 000 $, avec un taux de remboursement de 89 %. Nous demandons une mise de fonds de 10 % tandis que les institutions financières veulent 20 %. C’est comme un prêt personnel que Microcrédit KRTB fait, contribuant ainsi à la mise de fonds des entreprises demandant un prêt auprès des institutions financières», a expliqué le directeur général.

DES ALLIÉS IMPORTANTS

Pour ces 16 ans de collaboration qui ont mené à de nombreux succès d’entreprise, Microcrédit KRTB a eu des alliés importants, notamment le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation qui accorde une aide financière de 185 000 $ pour son fonctionnement.

D’autres organismes et entreprises ont également reconnu l’expertise-conseil du personnel de Microcrédit KRTB, entre autres la Fondation Héritage 2000, Microcrédit Desjardins et ses huit caisses partenaires au KRTB de même que MicroEntreprendre, le regroupement provincial de microfinancement.

Ahmed Benbouzid, directeur général de MicroEntreprendre, a présenté en 2019 l’entente de quatre ans avec Microcrédit KRTB pour une aide financière de 570 000 $. Le taux moyen de survie après cinq ans des entreprises soutenues par les organismes de microcrédit québécois (67 %) est nettement supérieur à celui de l’ensemble des entreprises du Québec (42 %). Le taux de remboursement moyen est de 90 %.

Microcrédit KRTB compte deux employés qui travaillent à partir de bureaux situés à Témiscouata-sur-le-Lac (siège social, 418-899-6858), La Pocatière (418 943-3622) et Rivière-du-Loup (418 943-3622).