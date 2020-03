Le comité Sauvons l'Héritage interpelle la ministre Marie-Eve Proulx

Des membres du comité Sauvons l’Héritage et des citoyens de Trois-Pistoles ont fait la route vers Montmagny le 5 mars pour interpeler la ministre déléguée au développement économique régional et responsable de la région du Bas-Saint-Laurent Marie-Eve Proulx sur le dossier du maintien du lien fluvial entre Trois-Pistoles et Les Escoumins.

Les participants souhaitent dénoncer le manque d’implication de la ministre dans ce dossier vital pour les communautés de l’est du Québec, ainsi que le manque de respect du gouvernement Legault pour les citoyens des deux rives. Ils estiment que ces acteurs politiques laissent trainer en longueur un dossier dont tous les éléments sont réunis pour qu’une décision soit prise rapidement et depuis longtemps.

«Déjà la ministre Marie-Eve Proulx brillait par son absence dans ce dossier qui relève pourtant de ses compétences ministérielles. Après que le député Denis Tardif ait jeté la serviette et se soit enfermé dans un mutisme indigne de ses fonctions de parlementaire, nous avons été estomaqués d’entendre la ministre affirmer que l’Héritage était un bateau en fin de vie la semaine dernière lors d’une entrevue sur les ondes de Radio-Canada. Cette affirmation a été démentie par le dépôt d’une expertise sur l’état du navire au ministère des Transports. La ministre en rajoutait du même coup, allant jusqu’à avancer que le navire, même réparé, pourrait poser des risques pour la sécurité des passagers. Soit la ministre ne connait pas le dossier et ne voit pas son importance pour les communautés de Trois-Pistoles et des Escoumins, soit elle est de mauvaise foi», affirme Alexandra Zawadzki-Turcotte, porte-parole de cette manifestation.

Une grande mobilisation est en cours dans les Basques pour la manifestation nationale prévue à Québec ce lundi 9 mars. Le comité Sauvons l’Héritage souhaite réitérer l’importance du maintien de ce lien fluvial pour les communautés de la région. «Plusieurs communautés de l’est du Québec se sentent abandonnées par le gouvernement de François Legault. Alors que celui-ci se targue de représenter les régions du Québec et de faire du développement économique sa priorité, les besoins de nos régions et des populations qui occupent le territoire ne semblent malheureusement pas capter son attention. Pour permettre le développement de nos régions, il faudra être à l’écoute de la population et tout mettre en œuvre afin de préserver les leviers économiques dont nous disposons déjà», souligne Guillaume Legault, porte-parole du comité.

Les membres du comité Sauvons l’Héritage exigent que le gouvernement du Québec s’engage à financer les travaux de mise aux normes du bateau l’Héritage 1, évalués à 5 M$ et que la traverse Trois-Pistoles-Les Escoumins soit reconnue et soit partie prenante de la planification à long terme des dessertes maritimes, annoncée par le gouvernement Legault à la fin 2019.