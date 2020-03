Un nouvel exécutif du Bloc Québécois dans Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques

Lors d’une assemblée générale qui a réuni ses militants le 29 février, l’Association de circonscription du Bloc Québécois de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques a choisi les personnes qui formeront son comité exécutif en 2020.

Militant bien connu depuis longtemps pour la souveraineté du Québec, Pierre Beaudoin en assumera la présidence et Isabelle Ruest, la vice-présidence. Linda Essiambre agira comme secrétaire et Kathy Bérubé se chargera des communications. Jenny Brisson, Gaétan Beaulieu occuperont des postes de conseiller(ère)s. Ces bénévoles animeront la vie politique dans la circonscription. Ils contribueront également à la concrétisation des objectifs locaux, régionaux et nationaux du parti, incluant le recrutement de membres et le financement de l’association.

Sur ces bases, le Bloc Québécois de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques sera prêt non seulement à participer activement au conseil général du parti, qui se tiendra à Granby le 21 mars prochain, mais également à promouvoir l’objectif ultime de la souveraineté du Québec et à d’éventuelles élections générales fédérales.