Le premier Salon agro-machinerie bat son plein

Depuis 13 h ce vendredi et pour tout le weekend, le Salon agro-machinerie se tient au Centre Bombardier à La Pocatière jusqu'à dimanche 17 h.

Un rendez-vous incontournable pour les producteurs agroalimentaires et toute personne intéressée par la machinerie et l'agriculture. Le salon rassemble à la fois sur la glace et sur la mezzanine les principaux équipementiers agricoles de l’industrie de même que les producteurs agroalimentaires de la région.

L'évènement a été créé dans le but premier d’en faire un rendez-vous socioéconomique et familial.

Les heures d'ouverture sont de vendredi de 13 h à 21 h, le samedi 29 février de 10 h à 21 h et le dimanche 1er mars de 10 h à 17 h.