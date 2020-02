Des blagues pour soutenir le projet «Un toit pour nous»

Le projet «Un toit pour nous» dont l'objectif est de mettre en place un service d’hébergement pour les pères avec enfant(s) et les hommes du KRTB a reçu une belle vague d’amour depuis son lancement. Ces derniers jours, une initiative visant à amasser des fonds au profit de la campagne de financement a été lancée sur les réseaux sociaux.

Avec une vidéo partagée le 25 février sur Facebook, Jean-François Landry et Alex Bossé, tous les deux membres de l’équipe de Rivière-du-Loup Mitsubishi, ont démarré une collecte de fonds inspirée en quelque sorte du Ice Bucket Challenge. Rassurez-vous, il n’y a pas de glace en jeu, seulement de l'humour et du plaisir.

«Je cherchais une façon de m’impliquer et j’ai eu cette idée. Au lieu de se verser des seaux d’eau glacée sur la tête, on va se raconter des blagues parce que tout le monde aime l’humour et que ça fait du bien de rire, a expliqué Jean-François, vendredi. Les participants vont faire un don, nommer deux autres personnes et ainsi de suite.»

Les organisateurs invitent les personnes appelées à joindre le mouvement, pour la plupart des personnalités publiques ou des gens d’affaires, à offrir 100 $ pour la cause. Ils espèrent qu’une belle petite somme pourra être remise à la fin du processus.

«Ce n’est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. Certains participants devront sans doute sortir de leur zone de confort, mais c’est tellement pour une cause noble que nous sommes confiants que les gens vont embarquer avec nous», a poursuivi Jean-François.

«Le projet vise à offrir un service qu’on ne retrouve pas actuellement dans la région. Quand on sait que les hommes ont souvent plus de difficulté à communiquer leurs sentiments de détresse, ça fait tout son sens», a-t-il ajouté.

Le projet «Un toit pour nous», né d’une réflexion datant d’une dizaine d’années par l’équipe de Trajectoires Hommes du KRTB, est réalisé en collaboration avec le Centre prévention suicide du KRTB. Il vise à offrir de l’hébergement de soutien et d’accompagnement sous forme d’appartements et de studios pour les papas avec enfant(s) et les hommes des différentes MRC. C’est une première au Bas-Saint-Laurent.

Les personnes intéressées à encourager le projet peuvent aussi faire un don en suivant directement le lien suivant:

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/trajectoires-hommes-du-krtb/