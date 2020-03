Près de 70 personnes se concertent pour favoriser le mieux-être des ainés de la MRC des Basques

Le 25 février dernier a eu lieu à Saint-Jean-de-Dieu, la deuxième édition du rendez-vous Place aux ainés des Basques. Place aux ainés est une rencontre annuelle de concertation mise en place conjointement par COSMOSS Les Basques, le CISSS Bas-Saint-Laurent – centre hospitalier de Trois-Pistoles, la MRC des Basques et divers organismes communautaires qui œuvrent auprès des ainés. Cet évènement vise à initier des projets concertés ayant pour but le mieux-être des ainés de la MRC des Basques.

Des représentants des divers clubs des 50 ans et plus, de plusieurs municipalités ainsi que de nombreux organismes communautaires et sociaux étaient présents. Les 70 participants ont eu l’occasion d’échanger sur des enjeux et des préoccupations liées au vieillissement en milieu rural. Ils ont également exprimé leurs souhaits concernant plusieurs projets actuellement en développement sur le territoire.

Les représentants de chacune des organisations et les citoyens présents ont eu l’opportunité de présenter à l’assistance un «bon coup» qui génère de la fierté au sein de leur communauté. Cette activité permet de tisser des liens tangibles entre les participants et inspire l’auditoire à mettre en œuvre des activités pour renforcer le mieux-être des ainés dans les différentes municipalités de la MRC des Basques.

Pour le comité organisateur, cette rencontre marquait un pas de plus dans la mise en place d’une structure de concertation 0-100 ans en développement social dans la MRC des Basques.