Les personnes de 50 ans et plus ont rendez-vous à Dégelis le 29 mai

La 12e édition du Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent aura lieu le vendredi 29 mai prochain à Dégelis. Entre 600 et 700 ainés sont attendus pour participer à différentes activités physiques, sociales et culturelles, cela dans la plus grande camaraderie.

Ce n’est pas la première fois que cette communauté accueille ainsi des membres du Carrefour 50+, des ainés de tout le Bas-Saint-Laurent s’y étaient également donnés rendez-vous en 2011. «Les membres de nos 100 clubs affiliés sont invités, mais aussi les ainés d’autres groupes de la région», a noté Denise Gagnon, directrice générale du Carrefour 50+ du Québec.

Les participants auront l’occasion de s’initier à diverses activités, en plus de visiter des attraits touristiques, tels le Domaine Acer d’Auclair et le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick. Un souper et une soirée animée avec musique et danse complèteront cette journée bien remplie.

«On a une belle équipe de bénévoles, les 50 ans et plus ont toujours eu beaucoup de participation à Dégelis», a souligné le maire Normand Morin. Il a précisé que la Ville avait accordé une somme de 5 000 $ plus la collaboration de ses employés pour la tenue de cet évènement.

La MRC de Témiscouata est le partenaire présentateur, les élus ayant octroyé un montant de 10 000 $ au comité organisateur. «Je suis privilégiée, à titre de présidente d’honneur de l’évènement et en tant que préfet de la MRC de Témiscouata, de vous souhaiter la bienvenue dans notre superbe région», a mentionné Guylaine Sirois.

Le Carrefour 50+ du Québec, l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent ainsi que SSQ Groupe financier ont également contribué financièrement avec une somme de 5 000 $. La Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata et la Caisse Desjardins Transcontinental-Portage ont ensemble fait un don de 2 000 $. Plusieurs autres entreprises et groupes sont aussi partenaires, à un moindre niveau.

Le 1er mai est la date limite d’inscription. Les personnes intéressées peuvent se procurer la programmation et le formulaire d’inscription sur les sites web de la Ville de Dégelis et du Carrefour 50+ du Québec. Les documents sont aussi accessibles auprès des organismes pour ainés ou en contactant Jeannot Raymond, coordonnateur, au numéro de téléphone 418-853-6614 ou à l’adresse courriel [email protected]

Soulignons en terminant que la 13e édition du Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent aura lieu dans la MRC des Basques.