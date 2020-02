Écoles fermées en raison des mauvaises conditions météorologiques

Pour une deuxième journée consécutive, les cours ont été suspendus dans les écoles du secteur de Rivière-du-Loup aujourd'hui en raison des mauvaises conditions météorologiques. Les fermetures pour l'après-midi également ont été confirmées vers 10 h pour les établissements scolaires du secteur de Rivière-du-Loup et de Saint-Pascal.

À noter que toutes les écoles et les services de garde du secteur du Fleuve-et-des-Lacs sont ouverts en ce 28 février. Les écoles secondaires de La Pocatière, Saint-Pascal et Rivière-du-Loup sont fermées pour la journée, tout comme les centres professionnels et les centres d'éducation des adultes des mêmes secteurs. Les services de garde de Kamouraska-Rivière-du-Loup demeurent ouverts, à l'exception de ceux de Saint-Roch-des-Aulnaies, Saint-Denis et Saint-Gabriel-Lalemant.

La région a été frappée le 27 février par un système qui a laissé une vingtaine de centimètres de neige, accompagnés de forts vents créant de la poudrerie. Encore cinq centimètres de précipitations sont attendus dans le secteur de Rimouski aujourd'hui.