Randonnée de motoneige au lac Témiscouata

L’Éco-site de la tête du lac Témiscouata tiendra sa randonnée de motoneigistes annuelle le samedi 7 mars. Il y aura deux possibilités d’activités dans un environnement enchanteur et sauvage : la randonnée «hors sentier» et la randonnée des motoneiges anciennes (1975 et moins).

Un départ se fera à partir du gaz-bar de Saint-Cyprien et les motoneiges anciennes partiront de l’Éco-site, pour se terminer toutes à l’Éco-site. Dans l’après-midi, il y aura des jeux d’habileté de type slalom sur le lac Témiscouata. Les participants pourront se réchauffer au chalet d’accueil et autour d’un feu de joie. Il y aura aussi un service de cantine et de boissons alcoolisées. Le tout se terminera au chaud avec un 5 à 7 au Bar de la Côte de Saint-Cyprien. L’Éco-site de la tête du lac sera ouvert lors de la semaine de relâche. Le jeudi 12 mars à 19 h 30 à 21 h 30, une activité d’observation des étoiles sur le lac Témiscouata est prévue, avec un feu de joie et du chocolat chaud servi sur place. Le samedi 14 mars à 19 h 30 se déroulera une randonnée de raquettes de nuit en forêt et sur le lac Témiscouata d’une durée d’environ 1 h 15. Le tout sera accompagné de boissons chaudes offertes gratuitement et d’un feu de joie.

Pour plus d’informations et réservations : [email protected] ou composez le 418-551-0811. L’Éco-site de la tête du lac Témiscouata est situé au 140, route 232 en direction de Squatec.