Deuxième phase du CHSLD De Chauffailles : 20 mois plus tard

En juin 2018, l’ex-ministre de la Santé et des Services sociaux sous le gouvernement libéral, Gaétan Barrette annonçait la deuxième phase du CHSLD De Chauffailles. Vingt mois plus tard, Info Dimanche a voulu savoir où est rendu ce dossier après l’annonce de 110 nouvelles places en maisons des ainés (74) et maisons alternatives (36) au Bas-Saint-Laurent.

Contacté en premier, le bureau du député Denis Tardif a référé Info Dimanche au cabinet de la ministre responsable des Ainés et des Proches aidants, Marguerite Blais, pour apporter des éclaircissements sur les 74 places en maisons des ainés prévues dans la région bas-laurentienne, ce qui correspond à l’annonce faite par l’ex-ministre Gaétan Barrette en juin 2018 à Rivière-du-Loup pour la deuxième phase du CHSLD De Chauffailles.

«Nous avons annoncé le nombre de places qui seront construites pour la région du Bas-Saint-Laurent d’ici 2022. Les emplacements seront annoncés en temps et lieu. Pour ce qui est de l’avancement du projet de CHSLD De Chauffailles, vous pouvez toujours vous référer à la direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux pour davantage de détails», nous a simplement répondu Marjaurie Côté-Boileau, attachée de presse de la ministre Blais.

C’est au CISSS du Bas-Saint-Laurent que l’on a obtenu un peu plus d’informations sur ce projet majeur pour Rivière-du-Loup, évalué à 30 millions de dollars en 2018. «Concernant la phase 2 du CHSLD De Chauffailles, le dossier chemine. Il est actuellement à l’étude du côté du ministère et nous sommes en attente d’une confirmation. Bien que vous souhaitiez offrir des précisions à vos lecteurs, vous comprendrez que nous ne pouvons vous en dire davantage pour le moment. Des annonces suivront», a laissé savoir Ariane Doucet-Michaud, conseillère cadre aux communications stratégiques à la présidence-direction générale et relations avec les médias du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

CHSLD SAINT-JOSEPH

Mme Doucet-Michaud a également donné des précisions à Info Dimanche concernant les travaux prévus au CHSLD Saint-Joseph, dont la clientèle sera transférée dans la phase 2 du CHSLD De Chauffailles. «Il s’agit de travaux de maintien des actifs. D’entrée de jeu, il est important de vous dire que la sécurité des résidents et des employés n’est en aucun cas compromise. Les travaux qui seront réalisés se dérouleront dans la portion avant du bâtiment (Aile est). Il s’agit de travaux de renforcement préventifs. Il faut se souvenir qu’il s’agit d’un bâtiment datant de plus de 100 ans. Les travaux devraient débuter au printemps et se terminer à l’hiver 2020. Le contrat a été conclu avec l’entrepreneur Marcel Charest et Fils au montant de 835 000 $», a mentionné la représentante du CISSS.

CHSLD DE CHAUFFAILLES

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent avait confirmé en juin 2018 que le financement de la deuxième phase du CHSLD De Chauffailles était assuré et bien ficelé, les travaux de préparation des plans et devis devant s’amorcer sans tarder pour une livraison du bâtiment environ 30 mois plus tard.

Rappelons que la phase 1, pour laquelle les premiers transferts des 72 résidents provenant des centres d’hébergement Saint-Joseph (34) et Saint-Antonin (38) ont eu lieu en novembre 2018, a été construite avec un investissement de 26 M$. La seconde phase permettra de transférer les 75 autres résidents du CHSLD Saint-Joseph. Les deux bâtiments seront reliés par une passerelle de même qu’avec le centre hospitalier de Rivière-du-Loup.

La présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, avait mentionné qu’il aurait été beaucoup plus couteux de mettre aux normes l’hôpital Saint-Joseph qui a plus de 100 ans que de construire des installations neuves.